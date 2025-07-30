Samsun'da ölümcül çarpışma! Sürücü araçtan fırladı

Kaynak: AA
Samsun'da ölümcül çarpışma! Sürücü araçtan fırladı

Samsun Ladik’te Almanya plakalı bir otomobil yol ayrımında karşısına çıkan bir otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü fırladı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ladik'ten Taşova yönüne giden Ş.Ç. (47) idaresindeki WEL SM12 Almanya plakalı otomobil, Aşağıgölyazı Mahallesi yol ayrımında ana yola çıkan A.Ç'nin (74) kullandığı 06 S 6360 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtan fırlayan hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazada hafif ticari aracın motorunun da yola düştüğü görüldü.

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