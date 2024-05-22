Samsun’da organik tarım yapan çiftçiler artıyor

Samsun'da, organik tarım alanında faaliyet gösteren 2.252 çiftçi, 50.457 dekarlık bir alanda yıllık olarak toplam 73.774 ton organik ürün üretmekte.

Karadeniz'in bereketli topraklarına sahip olan Samsun'da, 379.814 hektarlık işlenebilir tarım arazisi bulunmakta.

Bu arazilerin 161.408 hektarı sulanabilir, 240.746 hektarı etüt edilmiş ve 49.387 hektarı sulamaya uygun alan olarak belirlendi.

İl genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısı 74.243'tür.

Samsun genelinde 2.252 çiftçi, organik tarım ile meşguldür. Bu çiftçilerden 32'si 539 dekarlık alanda doğal toplama yapmakta, 1.988'i 37.000 dekarlık alanda sebze ve çiçek (66,3 ton üretim), 121'i ise 11.800 dekarlık alanda tarla bitkileri (7.300 ton üretim) yetiştirmekte.

Toplamda, 2.252 çiftçi 50.457 dekarlık alanda yıllık 73.774 ton organik ürün elde etmekte.

Mart 2024'e kadar son üç yılda, çiftçilere hayvancılık, alan bazlı, fark ödemesi, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı (KKYDP) ve diğer tarımsal amaçlı destekler kapsamında toplam 1 milyar 528,6 milyon TL destek sağlanmıştır. Tarımsal desteklemeler 2024 yılında da sürecektir.

Manda sayısı bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alan Samsun, büyükbaş hayvan sayısı bakımından ise on ikinci sırada. İl genelinde toplam 325.539 sığır ve 20.009 manda olmak üzere 345.548 büyükbaş hayvan mevcuttur. Ayrıca, 225.704 koyun ve 24.798 keçi dahil olmak üzere toplam 250.502 küçükbaş hayvan bulunmakta.

Kanatlı hayvan varlığı açısından da zengin olan Samsun'da, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son resmi verilerine göre, 1.813.000 et tavuğu, 1.799.000 yumurta tavuğu, 9.397 hindi, 31.000 kaz ve 22.000 ördek-beç tavuğu dahil olmak üzere toplam 3.675.000'den fazla kanatlı hayvan bulunmaktadır. Ayrıca, Samsun'da 97.448 kovan ve yıllık 999 ton bal üretimi gerçekleştirilmekte.