Samsun’da orman yangını çıktı

Samsun'un Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yakınındaki alanda orman yangını çıktı. Çıkan yangına ekipler kısa süre içinde müdahale etti.

ÖMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 10 dönüm alanda etkisini gösteren yangının çembere alınarak söndürüldüğünü ifade ederek, "Çok hızlı bir şekilde hem emniyet, hem itfaiye, hem de üniversitenin personelleri ellerindeki bütün imkanlarla yangını kısa bir sürece kontrol altına aldı. Yaklaşıp olarak 10 dönüm kadar bir alanda sadece dip yangını olarak ortaya çıktı. Ağaçlarda dahil ciddi bir hasarımız yok. Ama ciddi bir tehlike olarak atlatıldı. Hassasiyetleri nedeniyle müdahale eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.