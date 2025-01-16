Samsun’da ortağını öldüren sanığa müebbet hapis

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da ortağını öldüren sanığa müebbet hapis

Samsun’da ormanlık alana götürdüğü ortağını tabanca ile vurarak öldürmek suçundan yargılanan M.T, isimli sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, zanlıya adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında kendini savunan Harun Sipahi, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, Harun Sipahi'yi müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Samsun’da ortağını öldüren sanığa müebbet hapis

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Nisan 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Tuncel'den (26) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerce yapılan araştırmada, kayıp şahsın en son iş ortağı Harun Sipahi (27) ile beraber olduğu ve akabinde kaybolduğu tespit edildi.

Samsun’da ortağını öldüren sanığa müebbet hapis

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

Gözaltına alınan Harun Sipahi, birlikte cam balkon işi yaptıkları ortağı Muhammet Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi'nde ormanlık alana gittiklerini, çıkan kavgada kendisine silah doğrultan ortağını öldürdüğünü itiraf etti. Kayıp gencin cansız bedeni Sipahi'nin gösterdiği ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan Harun Sipahi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında "adam öldürmek" suçundan dava açıldı.

Samsun’da ortağını öldüren sanığa müebbet hapis

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