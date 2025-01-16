Samsun’da ortağını öldüren sanığa müebbet hapis

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında kendini savunan Harun Sipahi, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, Harun Sipahi'yi müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Nisan 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Tuncel'den (26) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerce yapılan araştırmada, kayıp şahsın en son iş ortağı Harun Sipahi (27) ile beraber olduğu ve akabinde kaybolduğu tespit edildi.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

Gözaltına alınan Harun Sipahi, birlikte cam balkon işi yaptıkları ortağı Muhammet Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi'nde ormanlık alana gittiklerini, çıkan kavgada kendisine silah doğrultan ortağını öldürdüğünü itiraf etti. Kayıp gencin cansız bedeni Sipahi'nin gösterdiği ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan Harun Sipahi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında "adam öldürmek" suçundan dava açıldı.