Olay, yoğun bir caddede gerçekleşirken, yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.Kaza, sabah saat 10.30 sularında Çarşamba ilçesine bağlı Sarıcalı Mahallesi'ndeki Yunus Emre Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Y.Ö. kullandığı 33 LT 509 plakalı otomobil ile Rıza Paşa Caddesi istikametine dönmek isteyen 30 yaşındaki K.T.'nin sürdüğü 55 ANR 565 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü K.T., olay yerinde ağır yaralandı.

Hızla sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, öncelikle Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından durumu kritik olduğu için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. K.T.'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.Olayın ardından polis ekipleri, kazaya karışan araçlarda inceleme başlattı.