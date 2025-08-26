Samsun’da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Samsun’da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Yağanözü Mahallesi Vezirköprü-Boyabat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Atak (40) idaresindeki 55 HV 024 plakalı traktör ile 10 ANT 55 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Osman Şahin ve İbrahim Tosun ile traktör sürücüsü Hasan Atak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Vezirköprü-Boyabat karayolu bir süre trafiğe kapanırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Yunus Akgün’den olay paylaşım! Abdülkerim’den yanıt gecikmedi
Yunus Akgün’den olay paylaşım! Abdülkerim’den yanıt gecikmedi
Türkiye Varlık Fonu’ndan uluslararası tahvil hamlesi: Hedef 500 milyon dolar
Türkiye Varlık Fonu’ndan uluslararası tahvil hamlesi: Hedef 500 milyon dolar
Algıya dayalı yönetim, krizi kronikleştirdi
Algıya dayalı yönetim, krizi kronikleştirdi
DÜNYA Vİ YANA, SEN VİYANA
DÜNYA Vİ YANA, SEN VİYANA
Kaçak Saray, Kaçak Büyükelçilik
Kaçak Saray, Kaçak Büyükelçilik