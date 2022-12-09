﻿Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

İHA
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu Söğütlü mevkisinde saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz İçlek (33) otomobil, Murat Çalışkan yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yavuz İçlek kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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