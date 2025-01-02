Samsun’da otopark kulübesinde hırsızlık: Yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Samsun’da otopark kulübesinde hırsızlık: Yakayı ele verdi

Samsun’da bir otoparkın kulübesinin camını kırıp hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir otopark kulübesinde 31 Aralık sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark kulübesi camını kırıp kulübeye giren hırsız, 500 TL nakit para, bilgisayar monitörü, iş yerine ait ajanda ve fatura koçanını çaldı.

Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu olayla ilgili eski otopark çalışanı M.E.'yi (40) yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan bilgisayar monitörü bulunarak mağdura teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da otopark kulübesinde hırsızlık: Yakayı ele verdi

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