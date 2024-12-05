Samsun’da otoparktan art arda motosiklet çaldılar! Kıskıvrak yakalandılar

Olay, 3 Aralık günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. gizlice otoparka girerek art arda iki motosiklet çaldı.

Sabah motosikletlerinin yerinde olmadığını fark eden sahipleri, durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. M.Ö., çaldığı motosikletlerle birlikte dün yakalandı ve gözaltına alındı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.