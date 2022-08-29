29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Polislere ateş açan adam öldürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde polislere ateş eden kişi, etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:43
Takip Et

Samsun'da polislere ateş açan adam öldürüldü

Polislere ateş açan adam öldürüldü
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda elinde pompalı tüfekle gezen Ö.A. (37), devriye gezen polis ekiplerinin uyarısına, ateş açarak karşılık verdi.

Polisler, şahsı yaralayarak etkisiz hale getirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
2
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
3
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
4
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
5
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
6
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
﻿Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı
7
﻿Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.