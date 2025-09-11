Samsun’da sağanak, sele neden oldu

Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde kısa zamanda etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağışın ardından bazı noktalarda su birikintileri taşkına sebep olurken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Özellikle ana yollar üzerinde suyla dolan cadde ve sokaklarda birçok araç sıkışıp kaldı. Motosiklet sürücüleri de yağmura hazırlıksız yakalanırken, vatandaşlar da saçak altlarında kendilerini korumaya gayret etti. Cadde ve sokaklarda yürümeye çalışan yayalar, dizlerine kadar çıkan suların içinde ilerlemek mecburiyetinde kaldı.

Samsun Valiliği tarafından yağışla alakalı yapılan duyuruda ise “Yapılan son tespitlere ve meteoroloji radarından edinilen bilgilere göre önümüzdeki saatlerde Samsun çevresinde yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda gecikmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.