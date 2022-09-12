﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi rapor bölümü veznesinde görev yapan Serkan Kanal (48), evinde kalp krizi geçirerek ambulansla görev yaptığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.







Serkan Kanal için görev yaptığı hastane önünde bugün tören düzenlendi. Törene, Kanal ailesi, yakınları, hastane idarecileri ve sağlık çalışanları katıldı. Yapılan dua ve helallik alındıktan sonra Serkan Kanal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.