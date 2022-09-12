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Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da kalp kriz geçiren 48 yaşındaki sağlık çalışanı Serkan Kanal, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Kanal, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:17
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Samsun'da sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi rapor bölümü veznesinde görev yapan Serkan Kanal (48), evinde kalp krizi geçirerek ambulansla görev yaptığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Serkan Kanal için görev yaptığı hastane önünde bugün tören düzenlendi. Törene, Kanal ailesi, yakınları, hastane idarecileri ve sağlık çalışanları katıldı. Yapılan dua ve helallik alındıktan sonra Serkan Kanal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.

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