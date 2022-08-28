Sahile iskelet vurdu

Samsun'un Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde kafatası fark etti.
Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.
Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.
AA
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