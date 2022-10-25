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Samsun'da sahte bandrollü içki ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir iş yerine yapılan baskında sahte bandrollü içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:38
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Samsun'da sahte bandrollü içki ele geçirildi

Samsun'da sahte bandrollü içki ele geçirildi
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir işyerine baskın düzenlediği aktarıldı.

Yapılan aramada 10 adet 70 cl'lik sahte bandrollü içki, 11 adet 35 cl'lik sahte bandrollü içki ve 13 adet gümrük kaçağı gıda takviyesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.K. hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.

(Kaynak: İHA)

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