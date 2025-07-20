Samsun'da sanat ve kültür coşkusu hız kesmeden devam ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor. Festivalinin dördüncü gününde Kolektif İstanbul Grubu sahne aldı.
Konserin ardından festivale katılan ülkelerin ekipleri, geleneksel halk oyunlarını sergileyerek izleyicilere renkli anlar yaşattı.
Festival kapsamında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya'nın geleneksel dansları, oyunları ve kültürleri Samsunlularla buluşuyor.
Festival, 25 Temmuz'da sona erecek.