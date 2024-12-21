Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirdi

Kaynak: İHA
Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirdi

Samsun'da jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu E.O. (37) isimli şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 102 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili E.O. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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