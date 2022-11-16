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Aradan 8 saat geçmesine rağmen kopan parmak yerine dikildi

Samsun'da parmağı kopan 23 yaşındaki Şinasi Yüksel’in parmağı aradan 8 saat geçmesine rağmen yerine dikildi

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 12:04
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Samsun'da Şinasi Yüksel’in parmağı aradan 8 saat geçmesine rağmen kopan parmak yerine dikildi

Aradan 8 saat geçmesine rağmen kopan parmak yerine dikildi
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İHA’nın haberine göre, Samsun'da parmağı kopan 23 yaşındaki Şinasi Yüksel başarılı operasyon geçirdi. 4 saat süren ameliyatla Ortopedi ve Travmatoloji Opr. Dr. Atakan Telatar tarafından parmağı yerine dikilen Yüksel, 2 ay sonra günlük yaşamında yaptığı el fonksiyonlarına yeniden kavuşabilecek.

“DOKULARI TEKER TEKER MİKROSKOP ALTINDA DİKMEMİZ GEREKTİ”

Ameliyatta hastanın kesik olan sinirlerini, tendonlarını ve zarar gören kemiği onardığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Opr. Dr. Atakan Telatar, “Sanayide çalışan işçilerimizin sık sık karşılaştığı elden kesik şeklinde yaralanma türüdür bu vakamız. Bu konuda el cerrahları, konuya ilgi duyan plastik cerrahlar ve biz ortopedistler hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastamızın da parmağında kesik olan sinirleri, tendonları ve kemiğini onardık. Hastamız yaklaşık olarak 1,5-2 ay sonra el fonksiyonlarını günlük yaşantısında sıkıntı yaşamadan kullanabilecek. 3,5-4 saat süren bir operasyon yaptık. Kemik, sinir ve tendonlarını onardık. Diğer kesik olan tüm yumuşak dokuları teker teker mikroskop altında dikmemiz gerekti. Hastamızın başka bir yerinden damar alarak tedavisini gerçekleştirdik” dedi.

“İNSANLARDA KORKUP MÜDAHALE EDEMEDİ”

Hasta Şinasi Yüksel, “Durum biraz ağır olduğu için insanlar ilk anda korkup müdahale edemedi. Sonrasında sağ olsun Atakan hocamızla karşılaştık. Onun yaptığı işlemler sonucunda çok şükür parmağımı kurtarabildik. Soğukkanlılığıyla yaptığı tedavi sayesinde parmağım şu an yerinde. Şu anda iyi hissediyorum. 1,5 ay içinde belki de ağrılarım daha az olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ameliyat sonrası ağrılar beklediğimden çok daha azdı. İyi bir ameliyat geçirdim. Parmağım kopmuştu ve olayın şokuyla üstünden 8,5 saat geçmişti. Bir ağrı, sızı herhangi bir şey hissetmiyordum o anda zaten. Geldiğimiz anda hocamız fazla bekletmeden direkt ameliyata aldı” şeklinde konuştu.

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