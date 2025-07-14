Samsun'da sokak ortasında park yeri kavgası: Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler



Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Yozgat Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında araçlarını park etme konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Sokaktan geçen vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı kavga güçlükle kontrol altına alınabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, tarafları ayırarak bölgedeki güvenliği sağladı. Kavga anları anbean kaydedildi.