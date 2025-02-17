Samsun'da şoke eden olay! Banyoda ölü bulundu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Mehmet Kahveci (62), kız kardeşi tarafından evinin banyosunda yerde hareketsiz halde bulundu. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Eve polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Kahveci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis yaptığı incelemede banyoda yerde kontrol kalemi ve bir Alman firmasına ait elektrikli şofbenin sigorta kablosunun yanmış olduğunu ortaya çıkardı.

Mehmet Kahveci'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.