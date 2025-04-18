Samsun’da staj faciası: Necip, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Samsun’da staj faciası: Necip, son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’da staj yaptığı inşaatta düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Necip Fazıl Çırak, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da staj yaptığı inşaatta düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi toprağa verildi.

Olay, Samsun Atakum ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir meslek lisesinin 12. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Necip Fazıl Çırak, staj yaptığı elektrik firmasının iş yaptığı inşaata çalışırken düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çırak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Necip Fazıl Çırak, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çırak'ın ailesi ve yakınları katıldı.

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