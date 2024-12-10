Samsun'da şüpheli ölüm! 4. kattan düşen bir kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da şüpheli ölüm! 4. kattan düşen bir kadın hayatını kaybetti

Samsun'da 4. kattan düşen bir kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Bakon Sitesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Havanur A. (28), 4. kattan düşerek ağır yaralandı.

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Genç kadın, ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

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