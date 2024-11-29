Samsun'da tefecilere operasyon: 2 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirdiği operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 5 şüpheliye ait adreslere bu sabah saat 07.00'de eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda; 4 senet, 10 yazılı çek, 3 boş çek, 1 çek defteri, 5 ipotek belgesi, 4 borç-alacak defteri, 5 tapu, 15 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 6 harici bellek, 5 sabit disk, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 188 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cihan Öz ve Mustafa Bala çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, Y.Ö., S.Ö. ve H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.