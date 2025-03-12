Samsun'da "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

Öğle vakti oruçlarını açan minik öğrenciler, "Ramazan Sokağı" etkinliklerinde eğlenceli zamanlar geçirdi.

Hacivat-Karagöz gösterisi ve farklı stantlardaki oyunlarla keyifli bir gün yaşayan çocuklara, geleneksel ramazan kültürünü yaşatmak amacıyla Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu ve pamuk şekeri gibi ikramlarda bulunuldu. Etkinlik, çocuklara ramazan sevincini tattırmayı amaçlayan çeşitli aktivitelerle zenginleştirildi.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, çocuklara yönelik ramazan etkinliklerinin her yıl düzenlendiğini ve bu yıl da büyük bir coşkuyla sürdürüldüğünü belirtti.

Çakır, "Tekne orucu dediğimiz sembolik etkinliklerle çocuklarımıza oruç tutmanın anlamını, iftar ve sahur gibi ramazana özgü kavramları anlatmaya gayret ediyoruz. Bu etkinlikler, manevi değerlerimizi çocuklara kazandırmak ve onların Rabbini, Peygamberini, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak için önemli bir adım" dedi.

Programa, İlçe Müftüsü Ömer Yay, Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, çocukların hem eğlenip öğrenmelerine hem de ramazan kültürünü yakından tanımalarına olanak sundu.