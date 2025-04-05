Samsun'da trafik denetimi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu'nun Karadeniz'e bağlandığı güzergah olan Samsun-Ankara yolunda trafik denetimlerini yerinde inceledi.

Bayram tatili dönüşü Samsun-Ankara karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun arttığı Kavak ilçesinde bulunan Çakallı Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nı ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, denetimlerin yerinde incelenmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Tavlı, denetimlerde görevli personele başarı ve kolaylıklar diledi.

Trafik güvenliğine dikkat çeken Vali Tavlı, sürücülere önemli uyarılarda bulunarak, "Yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, hız sınırlarını aşmayalım ve trafik kurallarına mutlaka uyalım. Aklımızdan çıkartmamamız gereken en önemli şey, güvenli bir yolculuk yapmaktır" dedi.

Denetimler sırasında trafik güvenliğini sağlamak adına yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Tavlı, vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için tüm önlemlerin alındığını belirtti.