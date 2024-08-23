Samsun’da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Samsun’da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde bir aracın yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

A.B. (45) kontrolündeki 52 DE 226 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Evci Mahallesi mevkiinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşadıkları öğrenilen 45 yaşındaki A.B. kontrolündeki araç, Samsun- Ordu karayolunda sürücüsünün aracın hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

whatsapp-image-2024-08-23-at-18-03-08.jpegÇevredekilerin ihbarı üzerine kazanın yaşandığı noktaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.G.B. (8) ve M.B. (51), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.B, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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