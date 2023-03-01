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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 09:26
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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
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AA'da yer alan haberde, Hüseyin Sünbül (71) idaresindeki 34 HK 0974 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolunda Toygar Aybars Kitapçı'nın (19) kullandığı 55 ZC 222 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç, refüjdeki korkuluklara çarparak durabildi. Yola devrilen korkuluğu çevredekiler kenara aldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Sevgi Turhan (41), Mustafa Çakır (66) ve Mustafa İlbey Turhan (12) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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