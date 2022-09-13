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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin kazada yaralandığı ifade edildi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:06
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Samsun'da trafik kazası

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saraç Ö. idaresindeki 03 DU 300 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu viyadük girişi yan yol ayrımı bariyerine çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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