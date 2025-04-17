Samsun’da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, Ahmetbaba Mahallesi'nde meydana geldi. 59 yaşındaki Eyüp Demir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Demir traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sırasında sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Demir'in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.