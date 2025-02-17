Samsun'da traktör şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun'da traktör şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da traktör şarampole devrildi. Traktördeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi Başalan mevkisinde meydana geldi. Turan T.'nin (60) kontrolünü yitirdiği traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, traktörde bulunan Mehmet Çönge'nin (39) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Turan T. ile yanındaki Abdullah S., Metin Ç. ve Fahri E. ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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