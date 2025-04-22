Samsun’da Türk Dünyası Çocuk Şöleni büyüledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da Türk Dünyası Çocuk Şöleni büyüledi

Samsun’daki Türk Dünyası Çocuk Festivali’nde 9 ülkeden 124 çocuk, halk oyunlarıyla beğeni topladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Çocuk Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 9 farklı ülkeden gelen 124 katılımcı çocuk şehrin farklı noktalarında yürüyüşler yapıyor, gösteriler gerçekleştiriyor. Festivalin 2. gününde bir alıveriş merkezi alanına kurulan sahnede gösteri yapan Türk dünyası çocukları beğeniyle izlendi. Kendi kültürlerine ait dansları sergileyen çocuklar alkış aldı. Festivale katılan çocuklar özellikle Samsun'u çok sevdiklerini, festivalin şölen havasında geçtiğini söylediler.

23 NİSAN'DA GÖSTERİLER OLACAK

Festivalin 3. gününde çocuklar doyasıya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak. Saat 11.00'de Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda çocuk gösterileri olacak. Akabinde saat 14. 30'da tütün iskelesinde etkinlikler devam edecek.

Samsun’da Türk Dünyası Çocuk Şöleni büyüledi

Samsun’da Türk Dünyası Çocuk Şöleni büyüledi

Samsun’da Türk Dünyası Çocuk Şöleni büyüledi

Samsun’da Türk Dünyası Çocuk Şöleni büyüledi

Samsun’da Türk Dünyası Çocuk Şöleni büyüledi

Samsun’da Türk Dünyası Çocuk Şöleni büyüledi

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