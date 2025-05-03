Samsun’da Türk Milleti için anlamlı gün: 3 Mayıs’ta Ata’sının İzinde

Onur Anıtı'nda gerçekleşen tören, Samsun Türk Ocağı, Büyük Turan Hareketi, Yusufeli Ülkücüler Teşkilatı ve Zafer Partisi tarafından çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çağatay Tufan, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

"3 MAYIS, TÜRK GENÇLİĞİNİN BİR BAŞKALDIRIŞ GÜNÜDÜR"

Konuşmasında 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliği açısından önemine değinen Prof. Dr. Tufan, "3 Mayıs, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün önderliğinde Türk milliyetçilerinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinden saptırılmasına karşı Türk gençliğinin bir başkaldırış günüdür. Bu hareket Cumhuriyet döneminin ilk demokratik protestosudur. Sonuçları itibarıyla Cumhuriyetimizin tekrar kuruluş ayarlarına dönmesini sağlamış ve demokratik hayata geçilmesinin önsözü olmuştur" dedi.

Türk milletinin birlik ve kararlılığına vurgu yapan Tufan, "3 Mayıs, atalarımızın kanları ve gözyaşlarıyla suladıkları aziz vatanın ilelebet Türklüğün olacağının haykırışıdır. Bu ruh ve kararlılık Türk milliyetçilerinin göğsünde bir ocak gibi daima yanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"PKK YÜCE TÜRK ADALETİNE TESLİM EDİLMELİDİR"

Son dönemdeki gelişmelere ilişkin mesajlar da veren Tufan "Terörsüz Türkiye ancak, Suriye'deki uzantısı dahil PKK'nın kayıtsız şartsız yüce Türk adaletine teslim olması ile mümkün olacaktır. Bunun dışındaki hiçbir "çözüm" Türk milletinin vicdanında kabul görmeyecektir. Bu memleket tarihte Türk'tü, hâlde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Bu minvalde Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilk dört maddesi ve Türk vatandaşlığını tanımlayan 66. maddesi kırmızı çizgilerimizdir" şeklinde konuştu.