Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da polis ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli adreslerde aramalar yapıldı.

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Operasyonlarda, 200 gram metamfetamin, 217 adet sentetik ecza, 22 gram kenevir tohumu, 2,5 gram bonzai (Sentetik kannabinoid), 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Soruşturma devam ediyor.

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