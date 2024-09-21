Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinin çeşitli mahallelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, şüpheli 10 kişinin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda, 471 adet sentetik ecza, 18,77 gram metamfetamin, 57,50 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 167 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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