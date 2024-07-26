Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve diğer şube müdürlükleriyle iş birliği yaparak bir uyuşturucu uygulaması düzenledi.

Yapılan aramalarda 221,21 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 261,46 gram esrar, 121 adet sentetik ecza, 4,50 gram metamfetamin, 23 kök kenevir bitkisi, 25,5 gram skunk, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan başka bir kişi de dahil olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı.