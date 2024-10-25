Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

24 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kent genelinde, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen 24 adrese gerçekleştirilen operasyonda 191 sentetik ecza, bir sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 119 adet tabanca fişeği ile 5 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 17 zanlı, emniyete götürüldü.

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