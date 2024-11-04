Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da narkotik polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 681 adet sentetik ecza, 149,08 gram metamfetamin, 28,24 gram eroin, 72,60 gram esrar, 2,12 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

samsun-uyusturucu-operasyonu-1.jpg Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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