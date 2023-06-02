Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

(DHA) İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 171 aparat, 8 ruhsatsız tabanca ve 380 tabanca mermisi, 7 tüfek ve 57 tüfek kartuşu, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 270 TL ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Cengiz Melek, Yavuhan Melek, İrfan Akkaya ve Furkan Karademir tutuklandı, E.M., O.G. ve Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öne Çıkanlar
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Son Haberler
Uzmanından LGS öncesi tavsiyeler Güncel
Uzmanından LGS öncesi tavsiyeler
Demet Özdemir pembe bikinisiyle ağızları açık bıraktı Magazin
Demet Özdemir pembe bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Azerbaycanlı spikerden Kılıçdaroğlu için olay yorum Güncel
Azerbaycanlı spikerden Kılıçdaroğlu için olay yorum
Balıkesir-Edremit karayolunda kaza: 1 ölü 1 yaralı Güncel
Balıkesir-Edremit karayolunda kaza: 1 ölü 1 yaralı
Borussia Mönchengladbach'ta flaş ayrılık Spor
Borussia Mönchengladbach'ta flaş ayrılık
Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a ret Spor
Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a ret
Eski sevgili dehşeti! Spor eğitmenini 12 yerinden bıçaklandı Güncel
Eski sevgili dehşeti! Spor eğitmenini 12 yerinden bıçaklandı