Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde çalışma yaptı.

Ekipler, ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde K.K., A.A. ve Ş.C.D.'nin ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 441 adet sentetik ecza, 75 adet ecstasy hap, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tüfek kartuşu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K., A.A. ve Ş.C.D. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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