Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İHA
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele ekipleri , Canik ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. 6 şahsın ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 kavanoz içerisinde 1 kilo 533 gram esrar, 655 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 144 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere 2 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan da 6 kişi gözaltına alındı.

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