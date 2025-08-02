Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda C.D. (37) ve A.S'nin (74) ikametlerinde yapılan aramada, 1033 sentetik uyuşturucu hap, 5 kök kenevir bitkisi, 15 gram kubar esrar, 50 mililitre likit esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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