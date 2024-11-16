Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Kaynak: DHA
Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği operasyonda, S.Ş. (29) ve S.D. (26) isimli şüphelilerin ikametgahlarına baskın yapıldı.

Operasyon, jandarma ekiplerinin uzun süredir sürdürdüğü istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Şüphelilerin, bölgede uyuşturucu ticareti yaptığına dair elde edilen bilgiler, ekiplerin harekete geçmesini sağladı.

Arama sırasında yapılan incelemelerde, toplamda 4 bin 286 sentetik hap, 83 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin 200 lira paranın ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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