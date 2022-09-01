﻿Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 163 gram bonzai, 0,11 gram metamfetamin, 64,80 gram esrar, 3 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

(Kaynak: İHA)