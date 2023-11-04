Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 29 kişi yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uygulamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 29 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 29 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle uyuşturucu uygulaması düzenledi.

Yapılan aramalarda, 432,63 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 106,60 gram esrar, 285 adet sentetik ecza, 3,68 gram metamfetamin,10 adet ectasy, 2 adet esrarlı sigara, 3 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca ve 10 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan 29 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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