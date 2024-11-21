Samsun’da uyuşturucu ve silah operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da uyuşturucu ve silah operasyonu

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde A.M. (39) isimli şahsın işyeri ve ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 9,75 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 0,90 gram kokain, 22 adet ecstasy hap, 18 adet sentetik ecza, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 72 adet tabanca fişeği ve 16 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili A.M. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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