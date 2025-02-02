Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ş.C. (65) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 15 gram kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 10 adet ecstasy hap,1 hassas terazi, 6 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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