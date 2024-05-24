Samsun’da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Kaynak: İHA
Samsun’da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Samsun'un Atakum ilçesindeki Balaç Mahallesi'nde yaşanan korkunç bir olayda, 2 çocuk annesi bir kadın evinde boğazı kesilerek ölü bulundu.

Olay, 17 katlı sitenin 13. katında gerçekleşti. Evine dönen Fatih Yıldırım (41), eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Koca Fatih Yıldırım, ifadesi alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fatih Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalındığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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