Vatmanın freni hayat kurtardı

İHA'nın haberine göre, İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane İstasyonu’nda meydana gelen olayda 18 yaşındaki Simay Taşabat’a yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken tramvay hafif şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen Simay Taşabat, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şoku ile tramvaydan inen 12 yıllık vatman Yasemin Danışmaz ise ilk olarak genç kızın yanına koştu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğunu gören vatman, ona sarılarak teselli etti. Kulaklık yüzünden yaşanan kaza anı ve sonrası ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

BİRARAYA GELDİLER

Kaza sonrası olayın yaşandığı istasyonda Simay Taşabat ve vatman Yasemin Danışmaz bir araya geldi. Olayı anlatan Vatman Yasemin Danışmaz, “Olay sabah saat 08.00 civarında meydana geldi. Hat 1 yönünde Baruthane İstasyonu’na yaklaşırken yaya geçidinde normal frenlememi yaptım. Bayan arkadaşımız sağ ve sol yönüne bakmadan geçiyordu. Kulaklıkları takılıydı. Beni hiçbir şekilde duymadı. Ben frenleme yaparak tüm sesli uyarıcılarımı kullandım. Buna rağmen beni duymayınca acil fren uyguladım. Bu acil fren, sert frendir. Bu frenle onun daha fazla yaralanmasını engellemiş oldum. Hafif bir temas oldu. İkimize de geçmiş olsun” dedi.

"KAFAMI DAĞITIYORDUM"

Simay Taşabat ise "Sabah uyku sersemi bir şekilde yolda yürürken, kulaklık da takılı bir şekilde etrafımdan herhangi bir ses duymuyorum. Güvenlik görevlisi bana bağırmış ama ben tam olarak fark etmediğim için anlık olarak soluma baktım ve tramvay bana direkt çarptı. Tramvayın çarpmasıyla ileriye doğru savruldum ama olduğum yerden hemen kalktım. Tramvayı kullanan vatman abla direkt yanıma gelip bana sarıldı. Oradan ayrılabilirdi ama yanıma gelmesi beni çok mutlu etti. Güvenlik ve çevredeki vatandaşlar ambulans çağırdı. Herhangi bir şey olabilme ihtimaline karşı çağırdılar ancak bir problemim çıkmadı. Sonrasında tramvayı kullanan ablanın herhangi bir suçu olmadığı yönünde tutulan dilekçeye imza attım. Kulaklığı kafa dağıtmak için takmıştım ama az kalsın kendimi dağıtıyordum” şeklinde konuştu.