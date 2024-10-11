Samsun'da viyadükte intihar girişimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da viyadükte intihar girişimi

Samsun'un Canik ilçesinde, viyadük üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir vatandaş, Canik Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ikna edilerek vazgeçirildi.

Olay, Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Belediyeevleri Mahallesi'ndeki viyüktte meydana geldi.

S.T. (44), eşinin boşanma davası açtığını öğrenmesi üzerine viyüde çıkarak intihar etmeye teşebbüs etti.

Vatandaşın viyüde çıktığını gören Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hemen S.T.'nin yanına giderek müdahale etti.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, uzun süren ikna çabaları sonucunda, S.T.'yi intihar etmekten vazgeçirdi.

S.T., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'da viyadükteki intihar girişimi

Samsun'da viyadükteki intihar girişimi

Samsun'da viyadükteki intihar girişimi

Samsun'da viyadükteki intihar girişimi

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