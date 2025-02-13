Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Samsun'da siber polisi tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen projeli çalışma dahilinde Samsun'da operasyon düzenlendi.

Kapalı devre olarak tabir edilen ve yalnızca referans ile giriş yapılabilen bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 milyon 820 bin 480 TL tutarında para nakline aracılık ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden F.Ç. (44) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ç.Ç. (49) ve A.S. (50) sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Son Haberler
Trump - Putin görüşmesi Batı dünyasında endişe yarattı
Trump - Putin görüşmesi Batı dünyasında endişe yarattı
Icardi'den Jose Mourinho'ya GOAT cevabı
Icardi'den Jose Mourinho'ya GOAT cevabı
Van'da kar yağışı etkili oldu
Van'da kar yağışı etkili oldu
Pendikspor evinde kral
Pendikspor evinde kral
Melinda Ademi'den aşk dolu paylaşım
Melinda Ademi'den aşk dolu paylaşım