Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü. Kapalı devre olarak tabir edilen ve yalnızca referans ile giriş yapılabilen bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen F.Ç. (44), Ç.Ç. (49) ve A.S. (50), Samsun'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

10 milyon 820 bin 480 lira paranın nakline aracılık ettikleri tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ç.Ç. ve A.S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.